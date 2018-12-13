Пентагон: Операция Турции в Сирии неприемлема

Представитель Минобороны США Шон Робертсон заявил, что планы Турции о наступлении на северо-востоке Сирии являются неприемлемыми и вызывают озабоченность. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщило агентство Интерфакс.

"Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, осуществляемые любой стороной, особенно если американские военные могут присутствовать там или вблизи, вызывают серьезную обеспокоенность", − подчеркнул Робертсон и добавил, что любое из таких действий неприемлемо.

Для устранения существующих озабоченностей США призвали Турцию к проведению консультаций и координации действий.

Между тем, как отмечает агентство, представители курдские отряды самообороны ( YPG) указали, что наступление Анкары будет играть на руку террористической группировке "Исламское государство".

Напомним, в среду, 12 декабря, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию против сирийских курдов восточнее реки Евфрат.

Ранее сообщалось, что США хотят разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы таким образом препятствовать усилению напряжения между Анкарой и курдскими военизированными формированиями

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Источник: korrespondent.net