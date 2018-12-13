На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США

Американский истребитель Hawker Hunter, принимающий участие в военных учениях Sentry Aloha, упал в воду спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу, штат Гавайи. Об этом во среду, 12 декабря, сообщил телеканал ABC.



Самолет упал в воду недалеко от острова Оаху. Отмечается, что 47-летнему пилоту удалось катапультироваться, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При этом не указано, был ли пострадавший единственным находившимся на борту.



Напомним, в ночь на 6 декабря у побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.

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Источник: korrespondent.net