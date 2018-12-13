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13. 12. 2018

Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке его убийства

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, 12 декабря, что США готовили план по его убийству. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Как утверждает Мадуро, работой над планом покушения руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Речь идет о плане по моему устранению. Он (Болтон − ред.) − главный разработчик плана, нацеленного против Венесуэлы", − подчеркнул глава государства, выступая в эфире венесуэльского телевидения.

По его словам, план предусматривал, что группа из более 700 наемников из Венесуэлы и Колумбии проведет нападение на границе.

Напомним, 9 декабря Мадуро заявил, что США готовят государственный переворот в Венесуэле и пообещал в скором времени озвучить подробности.

Напомним, в августе этого года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. После инцидента, Мадуро заявил, что некоторые их организаторов инцидента проживают в Соединенных Штатах.

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Источник: korrespondent.net

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