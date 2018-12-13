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13. 12. 2018

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, 47 пострадавших

В Турции скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара - Конья, сошел в четверг, 13 декабря, с рельсов. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
 
Известно, что, по меньшей мере, два вагона перевернулись.
 
Указано, что в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие. По имеющейся информации, по меньшей мере, четыре человека погибли, 43 получили ранения в результате аварии поезда, сообщил в четверг губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
 

Cмотрите фотогалерею: В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, 47 пострадавших

 
"В аварии погибли четыре человека, 43 получили ранения", - приводит его слова телеканал NTV.
 
К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Согласно первым данным, в результате аварии путепровод обвалился.

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Источник: korrespondent.net

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