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13. 12. 2018

Красный Крест отправил гуманитарную помощь в "ДНР"

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 147 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в четверг, 13 декабря.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало восемь грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты. Всего было оформлено 147 тонн груза.

Напомним, 1 декабря МККК направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

Также ранее Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза. 

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Источник: korrespondent.net

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