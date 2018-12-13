Красный Крест отправил гуманитарную помощь в "ДНР"

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 147 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в четверг, 13 декабря.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало восемь грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты. Всего было оформлено 147 тонн груза.

Напомним, 1 декабря МККК направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

Также ранее Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net