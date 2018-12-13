Тереза остается в деле. Brexit был на волоске

Великобританию продолжают разрывать внутренние противоречия по поводу выхода из Европейского Союза.

Теперь не всем нравится соглашение с ЕС по Brexit. Из-за этого отправить в отставку пытались премьер-министра страны Терезу Мэй. Но ничего не получилось, а значит Brexit не отменяется, а Мэй остается у рулю.

Вотум недоверия

Депутаты британской Консервативной собрали подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй. Для запуска процедуры достаточно 48 голосов.

Причиной недоверия стало поддержанное Мэй соглашение с ЕС по Brexit, которое, по мнению части консерваторов, ущемляет права Британии и оставляет ее в зависимости от континента. Соглашение должен был утвердить парламент, но премьер решила перенести голосование на неопределенный срок из-за отсутствия поддержки среди парламентариев. В ЕС прямо заявили, что никакого пересмотра соглашения с Лондоном не будет, речь может идти только об урегулировании его отдельных положений.

Согласно плану Мэй, для окончательного выхода Британии из ЕС и достижения договоренности в сфере торговли вводится переходной период до 31 декабря 2020 года. До его завершения, между ЕС и Британией будет действовать старый таможенный режим и Лондон будет обязан соблюдать европейское регуляторное законодательство.

Таким образом, до начала 2021 года Великобритания остается в юридическом поле ЕС - общеевропейское законодательство будет превалировать над национальным.

Переходной период может быть по согласию сторон продлен Объединенным комитетом представителей ЕС и Британии после декабря 2020 года, но допустимые сроки его продления не уточняются.

Соглашение гарантирует права граждан стран ЕС на территории Британии в плане свободного перемещения и аналогичные права британцев, проживающих на материке. Режим свободного перемещения граждан Британии и стран ЕС будет действовать до конца переходного периода.

Откладывается решение вопроса границы с Ирландией, ЕС также согласился сократить сумму финансовых претензий к Лондону, своеобразный "счет за выход" из состава союза.

Недоверие Терезе Мэй в качестве лидера правящей партии автоматически означало бы и недоверие главе правительства и могло привести как к отставке правительства, так и, скорее всего, к срыву принятия соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

Великобритания и вовсе могла отказаться от Brexit в случае отставки Мэй. За отставкой премьера мог последовать повторный референдум по вопросу о выходе страны из ЕС или проведение внеочередных выборов в случае отставки Мэй, на которых, если судить по текущим опросам, мог бы победить глава Лейбористской партии Джереми Корбин.

Brexit под угрозой

Провал голосования

Но голосование за недоверие Мэй провалилось.

Только 117 депутатов проголосовали за предложение о недоверии председателю партии и правительства, 200 парламентариев высказались против.

Для того, чтобы сохранить должность, Мэй должна была получить не менее 159 голосов однопартийцев (50% + 1 голос).

Теперь, после провального голосования Мэй останется на своем посту и ее нельзя будет отстранить от власти в течение 12 месяцев.

Вместе с тем Мэй заявила в обращении к депутатам-консерваторам, что "не возглавит партию на следующих выборах". При этом премьер-министр дала понять, что намерена остаться на должности до 2022 года.

Последствия

Эксперты отмечают, что даже при поддержки консерваторами премьера, у Мэй сужается поле для политического маневра и она понесла сильные репутационные потери из-за самого факта "рассмотрения ее дела на внутрипартийном суде".

Главный редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос считает, что победа Мэй не означает, что ей больше не грозит отставка.

"Внимание просто вновь сместится на вопрос о том, сможет ли она добиться одобрения в парламенте своей сделки о выходе из ЕС. Удастся ли ей получить достаточно уступок со стороны Евросоюза, получится ли сделать что-то с вопросом о Северной Ирландии?" - отмечает эксперт.

Не устранен и раскол внутри Консервативной партии. Самые непримиримые евроскептики, включая экс-главу МИДа Великобритании Бориса Джонсона, уже давно грозились сместить Мэй с занимаемого поста, и не станут лояльнее, прогнозирует Пападопулос.

Так что интриги вокруг британского премьера и Brexit продолжатся.

Источник: korrespondent.net