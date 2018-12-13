Стрельба в Страсбурге: Италия усилила антитеррористические меры

Италия усилила антитеррористические меры до максимального уровня на период рождественских праздников после стрельбы в Страсбурге. Об этом сообщает агентство ANSA в четверг, 13 декабря.

Во время экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при министерстве внутренних дел (МВД) страны итальянским префектам и начальникам полиции поручили максимально усилить меры безопасности.

В то же время, издание пишет, что пока не подтвердилась информация о том, что страсбургский стрелок Шариф Шекатт может иметь связи в Италии.

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Напомним, нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл огонь из автоматического оружия по толпе. По последним данным, три человека погибли, еще 12 получили ранения. С места происшествия мужчина скрылся на угнанном такси, он объявлен в розыск.

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Источник: korrespondent.net