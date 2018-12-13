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13. 12. 2018

Колумбийские депутаты забросали коллег крысами

В Колумбии депутаты забросали крысами представителей правых сил во главе с бывшим президентом страны Альваро Урибе. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 13 декабря.

Отмечается, что четыре белые крысы полетели с балкона на головы сенаторов.

Инцидент произошел после того, как часть законодателей именно из правых партий оказалась в центре коррупционного скандала.

В Колумбии грызунов считают символом коррупции и воров.

Ранее под Верховной Радой участники акции протеста забросали нардепа яйцами.

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Источник: korrespondent.net

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