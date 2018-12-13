При аварии поезда в Анкаре погибли девять человек

В Турции в результате столкновения скоростного пассажирского поезда, который следовал из Анкары в город Конья, с другим поездом погибли девять человек. Об этом сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан, сообщает Hurriyet.

Также при столкновении пострадали 48 пассажиров, один из них умер в больнице. На месте происшествия работают спасатели и следователи.

По словам губернатора Васипа Шахина, официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Напомним, 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в пешеходный мост, после того как столкнулся на путях с другим составом. Часть моста упала на поезд, два вагона сошли с рельсов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net