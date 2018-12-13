В ЕС готовят помощь Украине из-за Азова - СМИ

На саммите Европейского совета в Брюсселе предложат помощь украинским регионам, пострадавшим от ситуации в Азовском море, но новые санкции против России вводить не будут. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на проект выводов саммита.

Отмечается, что дипломаты рассчитывают на продолжение существующих санкций, но не достигнут консенсуса по увеличению давления, к которому призывает ряд стран.

Один из немецких дипломатов подтвердил, что в ЕС отсутствует консенсус по введению новых санкций против России за действия в Азовском море.

В то же время ЕС готовит предложение по финансовым и других мерам, направленным на помощь районам Восточной Украины, которые испытывают негативный эффект из-за того, что Россия мешает свободному судоходству в Азовском море.

"ЕС готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в пользу пострадавших регионов Украины", - говорится в выводах.

Как сообщалось, накануне Европарламент принял резолюцию с призывом к ужесточению санкций ЕС против России из-за ситуации на Азове.

Также СМИ сообщали, что Европейский совет на саммите 13-14 декабря в Брюсселе продлит санкции против РФ на шесть месяцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net