В РФ оштрафовали и выдворили украинскую журналистку

Преображенский суд Москвы признал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) виновной в нарушении правил пребывания на территории России и принял решение о ее выдворении. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Интерфакс.

"В отношении Вищур принято решение о наложении административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России", - заявила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По ее словам, сейчас журналистка находится в спецприемнике, откуда будет депортирована в Украину после вступления решения суда в силу.

"Судебное заседание прошло 10 декабря. Теперь у Вищур есть десять суток для обжалования своего выдворения. Пока жалобы не поступало", - уточнила пресс-секретарь.

Согласно решению суда, Бойко осуществила правонарушение по статье нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания (проживания) в России.

Известно, что журналистка находилась в РФ с лета 2016 года.

Ранее в Украину не пустили четырех российских журналисток.

Также сообщалось, что иностранных журналистов украинские пограничники не пускают в аннексированный Крым.

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Источник: korrespondent.net