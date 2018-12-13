Лента RSS
Подписаться на ленту
13 декабря 2018, четверг, 15:01
-1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
13. 12. 2018

В РФ оштрафовали и выдворили украинскую журналистку

Преображенский суд Москвы признал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) виновной в нарушении правил пребывания на территории России и принял решение о ее выдворении. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Интерфакс.

"В отношении Вищур принято решение о наложении административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России", - заявила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По ее словам, сейчас журналистка находится в спецприемнике, откуда будет депортирована в Украину после вступления решения суда в силу.

"Судебное заседание прошло 10 декабря. Теперь у Вищур есть десять суток для обжалования своего выдворения. Пока жалобы не поступало", - уточнила пресс-секретарь.

Согласно решению суда, Бойко осуществила правонарушение по статье нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания (проживания) в России.

Известно, что журналистка находилась в РФ с лета 2016 года.

Ранее в Украину не пустили четырех российских журналисток.

Также сообщалось, что иностранных журналистов украинские пограничники не пускают в аннексированный Крым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В шестом классе мне купили спортивный костюм на вырост, я выросла, закончила школу, универ, вышла замуж, родила, и вот теперь он мне как раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.