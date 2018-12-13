Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге рассказал о своих мотивах - СМИ

Шериф Шекатт, предположительно совершивший нападение во французском Страсбурге, рассказал о мотивах водителю такси. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает BFMTV.

По данным СМИ, после признания в стрельбе Шекатт заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии.

Полиция продолжает поиски подозреваемого.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге скрылся с места происшествия на захваченном такси.

Напомним, 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт.

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Источник: korrespondent.net