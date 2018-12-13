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13. 12. 2018

В Ираке из тюрьмы сбежали боевики ИГИЛ

В Ираке из тюрьмы в городе Сулеймания в Курдистане сбежал 21 заключенный, большинство из них - члены террористической организации Исламское государство, сообщает в четверг, 13 декабря, со ссылкой на курдские службы безопасности Reuters.

Указано, что 15 из них уже были пойманы, местонахождение еще шестерых в настоящее время неизвестно.

Также не уточняются обстоятельства, при которых заключенным удалось бежать из укрепленной тюрьмы Соса в Сулеймании.

Ранее в Ираке объявили праздник в честь годовщины разгрома ИГИЛ.

Также сообщалось, что в Индонезии из тюрьмы сбежали 87 заключенных.

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Источник: korrespondent.net

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