В РФ назвали "безумием" резолюцию ЕП по Северному потоку-2

Принятая в Европарламенте резолюция против Северного потока-2 не имеет отношения к экономике и энергетическим потребностям. Об это в четверг, 13 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, резолюция обусловлена политикой.

"Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера - это безумие для Европы", - сказала она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что европейским странам необходимы энергоносители.

Как сообщалось, накануне евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

Днем ранее Конгресс США выступил за санкции против Северного потока-2 и призвал ЕС отказаться от этого проекта.

В свою очередь в Кремле считают, что резолюция Конгресса по Северному потоку-2 – это попытка помешать реализации проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот газопровод сугубо коммерческим и экономическим проектом.

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Источник: korrespondent.net