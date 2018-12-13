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13. 12. 2018

Выросло число жертв протестов во Франции

Во время массовых акций протеста движения "желтых жилетов" погибли шесть человек. Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на местную прокуратуру, один участник акции погиб в ночь на четверг, 13 декабря, под колесами грузовика.

"Водитель грузовика (гражданин Польши) задержан, погибшему было 23 года", - сообщила заместитель прокурора Авиньона Каролина Арман.

Как отмечается, летальный случай произошел на автодороге на выезде из города Авиньон на юге Франции.

"Топливный майдан" во Франции. Что значит режим ЧПС

Во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в прошлую субботу в Париже. 

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Источник: korrespondent.net

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