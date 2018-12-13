В России показали полет ракетоносцев над Карибами

Минобороны России опубликовало видео, снятое во время полета российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Карибского моря.

На видео, снятом из кабины самолета, можно увидеть пилотов, старую аналоговую приборную панель, а также море и береговую линию. Кроме того, запечатлен процесс посадки ракетоносца в венесуэльском международном аэропорту Майкетия.

В российском Минобороны назвали этот полет "беспрецедентным". Летчики преодолели более 10 тысяч километров. Общее время полета составило чуть менее десяти часов.

Отмечается, что на некоторых этапах маршрута российские Ту-160 работали совместно с истребителями Су-30 и F-16 Венесуэлы. В частности, они отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий.

Напомним, 10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских ВКС. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

В начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с визитом в Россию, где провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Источник: korrespondent.net