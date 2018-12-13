Google - зло. Глава компании отчитался в конгрессе

В конгрессе США пошли слушания показаний генерального директора Google Сундара Пичая. Они назывались Прозрачность и подотчетность: проверка Google и того, как он собирает данные, использует их и прибегает к практике отсеивания.Главной темой слушаний стали подозрения о предвзятости к Республиканской партии.

Пичаю также пришлось отвечать на такие вопросы как, почему их поисковик выдает фото президента Дональда Трампа по запросу "идиот" или почему у внучки одного из конгрессменов странно работает iPhone. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Идиот под фото Трампа и iPhone

Конгрессмен от Демократической партии Зои Лофгрен попросила объяснить, почему при поиске по слову "идиот" пользователи видят фотографии Трампа.

"Прямо сейчас, если я введу в Google слово ''идиот'' в разделе Картинки, появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается?", - спросила она.

Глава компании заверил, что никаких манипуляций с результатами поиска Google не производит, поскольку они регулируются вручную. Такое происходит из-за действий самих пользователей: что они и СМИ чаще всего пишут, то и отображается в поисковике.

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Другой резонансный вопрос задал скандально известный конгрессмен-республиканец Стив Кинг. Он спросил и гендиректора Google, почему, когда его семилетняя внучка играла на iPhone, то выскочил баннер с фотографией самого Кинга, подписанный нецензурными словами.

"Конгрессмен, айфоны производит другая компания", - ответил Пичаи, однако пообещал, что разберется с особенностями приложения.

В зале во время слушаний присутствовал американский радиоведущий Алекс Джонс, чьи аккаунты и страницы в разных социальных сетях были заблокированы за ультраконсервативные конспирологические теории.

Он несколько раз выкрикнул: "Google - зло!", прежде чем его призвали к порядку.

Стоит отметить, что не все в конгрессе США были настроены критически к компании. К примеру член Республиканской партии Тед Лье высказался в защиту корпорации.

"Если вы хотите позитивных результатов в поисковике, делайте позитивные вещи. Не хотите негативных поисковых результатов, не делайте ничего плохого… Если вы получаете негативные статьи в СМИ или результаты в поисковике, не вините Google, Facebook или Twitter, лучше вините себя", - сказал политик.

Монополия и предвзятость

Заседание в американском конгрессе началось со вступительного слова республиканца Кевина Маккарти, который призвал убедиться, находится ли Google "на стороне свободного мира".

"Все эти темы - конкуренция, цензура, предвзятость и другие - сводятся к одному фундаментальному вопросу, который требует внимания нации: американские технологические компании служат инструментом свободы или инструментом контроля?", - сказал он.

На слушаниях Google обвинили в работе над поисковиком со встроенной цензурой для Китая, антиконкурентном поведении и политической предвзятости.

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Председатель юридического комитета конгресса Боб Гудлатт призвал объяснить, как Google модерирует и блокирует противоправный контент и как следит за своими пользователями.

"Google собирает так много информации о своих пользователях, что даже Агентство национальной безопасности и не снилось... Большинство американцев даже не представляет такой объем данных", - сказал он.

На слушаниях в конгрессе был активист Ян Мадригал, переодетый в Мистера Монополию / EPA

Сундара Пичая заверил, что работа на Китай является слухами. На вопрос о предвзятости он ответил, что Google "предоставляет пользователям наилучший сервис и самую релевантную информацию".

Выступая с речью перед конгрессменами Пичая уверял, что Google всецело поддерживает Соединенные Штаты и американские ценности, а также, что все сотрудники и продукты компании работают без политических пристрастий.

Он отметил, что в Google работают люди с разными взглядами: консервативные родители, либертарианцы, защищающие свободу выражения, а также военные, прошедшие войны.

"Некоторые сотрудники - как и я сам - являются иммигрантами в этой стране, благодарные за свободы и возможности, которые она предоставляет. Некоторые из нас объединяют все эти ипостаси", - рассказал Пичая.

Утечки из Google+ темные схемы Chrome

В сентябре этого года после обновления до версии 69 браузер Google Chrome стал не только более медленным, но и поставил под угрозу приватность пользователей.

В предыдущих версиях данные пользователя, например, его история поиска, закладки и пароли, синхронизировались только тогда, когда юзер логинился в своем аккаунте и давал согласие на передачу информации.

После обновления авторизация в аккаунте происходит автоматически после подключения к любому из многочисленных сервисов Google, например, к Gmail или YouTube. При этом Chrome не показывает предупреждение о подключении к аккаунту.

Эксперт в области криптографии Мэтью Грин написал в своем блоге "Почему я отказался от Chrome" написал, что темная интернет-схема, призвана вводить пользователей в заблуждение. Подробно в материале Как Chrome тайно собирает данные.

Отметим, что весной нашли уязвимость в соцсети Google+ - брешь в системе безопасности, скомпрометировавшая сотни тысяч пользователей платформы.

Но компания умолчала о ней, чтобы не получить штраф от Евросоюза из-за Общего регламента по защите данных, а также предстать перед Сенатом США.

В начале октября информация о скрытой уязвимости попала в прессу. Ответом стало объявление Google о закрытии социальной сети Google+.

Утечки из Google+. Провальные продукты компании

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Источник: korrespondent.net