Лента RSS
Подписаться на ленту
13 декабря 2018, четверг, 18:27
0°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
13. 12. 2018

В Израиле палестинец застрелил двух военных

В Израиле в результате теракта погибли двое военнослужащих, и еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter в четверг, 13 января.

Отмечается, что стрельбу открыл палестинец. Он совершил нападение на людей на остановке автобуса.

"Палестинец открыл огонь на автобусной остановке, убив двух израильтян, серьезно ранив одного, а также еще и других у Гиват Асафа к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы найдем его", – заявили военные.

Позже стало известно, что погибли военнослужащие армии Израиля.

Cмотрите фотогалерею: В Израиле палестинец застрелил двух военных

Напомним, 10 декабря на автобусной остановке возле еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Тогда в результате стрельбы пострадали шесть человек.

А в сентябре вооруженный ножом палестинец убил израильского поселенца с гражданством США на Западном берегу реки Иордан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В шестом классе мне купили спортивный костюм на вырост, я выросла, закончила школу, универ, вышла замуж, родила, и вот теперь он мне как раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.