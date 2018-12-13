Лента RSS
Подписаться на ленту
13 декабря 2018, четверг, 20:09
0°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
13. 12. 2018

Турция начинает строительство наземной части Турецкого потока

На территории Турции начинается строительство наземной части газопровода Турецкий поток. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu.

Об этом он сказал в ходе представления плана действий на вторые 100 дней работы нового правительства после перехода на президентскую форму правления.

"Мы начинаем строительство наземной части Турецкого потока на нашей территории", - заявил Эрдоган.

Он также объявил о намерениях закончить реализацию этого проекта "до конца 2019 года".

Как сообщалось, 19 ноября в Стамбуле прошла церемония завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток, в которой приняли лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Напомним, в конце ноября 2018 года сообщалось, что Газпром отложит строительство продолжения Турецкого потока минимум на год из-за задержки в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе.

В обход Украины. Выбран маршрут Турецкого потока-2

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В шестом классе мне купили спортивный костюм на вырост, я выросла, закончила школу, универ, вышла замуж, родила, и вот теперь он мне как раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.