США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО

Венгрия должна восстановить хорошие отношения с Украиной и не пытаться заблокировать сотрудничество Киева с НАТО. С таким призывом выступил посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн, сообщает в четверг, 13 декабря, Reuters.

"Если Украине не удастся, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии", - сказал он парламентскому комитету.

Корнштейн подчеркнул, что Венгрия должна "определить приоритеты альянсов.

"Мы глубоко убеждены, что для союзников по НАТО лучший способ продвигать реформы в Украине - это разговаривать с Украиной, а не блокировать участие Украины в Альянсе", - добавил он.

Посол также отметил, что Венгрия, которая сильно зависит от российской нефти и газа, играет с огнем, заигрывая с РФ.

В свою очередь государственный секретарь Министерства иностранных дел Левенте Мадьяр сказал парламентскому комитету, что разногласия между США и Венгрией не являются стратегическими, и он надеется, что диалог поможет исправить их.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, вступившего в силу 28 сентября 2017 года.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Будапешт налаживают отношения.

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Источник: korrespondent.net