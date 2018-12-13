Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату

Президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями своего бывшего адвоката Майкла Коэна о нарушении закона и финансовых преступлениях. Об этом он написал в Twitter в четверг, 13 декабря.

"Я никогда не требовал от Майкла Коэна нарушать закон. Он был адвокатом и должен был знать закон. В этом и заключается адвокатская работа, и адвокат несет высокую ответственность в случае ошибки. Вот за что им платят", – написал Трамп.

По его словам, многие юристы, специализирующиеся на судебных спорах по финансовым вопросам, заявили ему об отсутствии нарушений во время предвыборной кампании.

"Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, связанным с кампанией, которые вообще не являлись преступлением", – отметил президент США

Трамп считает, что Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы поставить его в неловкое положение и получить меньший тюремный срок.

"Как юрист, Майкл несет большую ответственность передо мной!", – резюмировал американский лидер.

Накануне стало известно, что Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушения правил финансирования избирательной кампании. В суде он обвинил Трампа в том, что тот заставил его "идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

Майкл Коэн является фигурантом дела специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. Коэн является первым человеком из близкого окружения Трампа, которую посадили в ходе этого расследования.

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Источник: korrespondent.net