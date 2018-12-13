Трамп передаривает сыну подарки от других людей

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает MediaIte.
Как рассказал его сын Дональд Трамп-младший, он неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа-старшего.
Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.
Ранее Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству.
Также сообщалось, что Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения.
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Источник: korrespondent.net
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