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13. 12. 2018

Трамп передаривает сыну подарки от других людей

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает MediaIte.

Как рассказал его сын Дональд Трамп-младший, он неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа-старшего.

Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.

Ранее Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству.

Также сообщалось, что Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения.

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Источник: korrespondent.net

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