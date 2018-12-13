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13. 12. 2018

ЕС сохранит санкции против РФ в полном объеме

Санкции против России будут сохранены без снижения объема. К такому решению в четверг, 13 декабря, пришли лидеры государств-членов Европейского союза, несмотря на намерение Италии заблокировать их продолжение, сообщает Европейская правда.

"Европейский союз единогласно решил продолжить экономические санкции против России, несмотря на полное отсутствие прогресса в исполнении Минских соглашений", - прокомментировал это решение президент Европейского совета Дональд Туск в своем микроблоге Twitter.

Ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Ослабление санкционного давления является одним из пунктов программы правительства Италии. Заявление Туска свидетельствует о том, что другим лидерам ЕС удалось убедить итальянское руководство изменить мнение.

В то же время, как и ожидалось, Туск не стал упоминать о новых санкциях, которые могут быть введены против РФ из-за агрессии на Азове.

Как известно, президент Порошенко только в среду передал Туску предложения по персональных санкций против российских военных, причастных к атаке, этот документ не мог пройти необходимые проверки для вынесения на утверждение лидерами ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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