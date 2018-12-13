Спецназу не удалось задержать страсбургского стрелка

Французским силовикам так и не удалось обнаружить, задержать или обезвредить человека, открывшего во вторник стрельбу на рождественской ярмарке. Об этом в четверг, 13 декабря, заявило руководство спецоперации сообщает Укринформ.
Отмечается, что спецоперацию в четверг, во второй половине дня, проводили бойцы элитного подразделения RAID в одном из районов Страсбурга.
Спецназовцы заблокировали два квартала в Страсбурге и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник - 29-летний Шериф Шекат.
Правоохранители продолжают его розыск.
Напомним, в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря трое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями.
Теракт на ярмарке в Страсбурге. Все подробности
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Источник: korrespondent.net
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