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13. 12. 2018

Спецназу не удалось задержать страсбургского стрелка

Французским силовикам так и не удалось обнаружить, задержать или обезвредить человека, открывшего во вторник стрельбу на рождественской ярмарке. Об этом в четверг, 13 декабря, заявило руководство спецоперации сообщает Укринформ.

Отмечается, что спецоперацию в четверг, во второй половине дня, проводили бойцы элитного подразделения RAID в одном из районов Страсбурга.

Спецназовцы заблокировали два квартала в Страсбурге и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник - 29-летний Шериф Шекат.

Правоохранители продолжают его розыск.

Напомним, в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря трое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями.

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Источник: korrespondent.net

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