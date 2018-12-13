МВФ предупреждает о мировом финансовом кризисе

В Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов. Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон, сообщает The Guardian.

Липтон отметил, что кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украине с экспортом зерна и металла в их числе.

"Грозовые облака следующего глобального финансового кризиса уже собираются", - заявил представитель фонда.

В МВФ также отметили, что даже крепкие экономики крупных стран, как и сам фонд, пока не готовы перенести возможный кризис без потерь.

"Как мы уже говорили, "почините крышу, пока светит солнце". Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена", - сказал он.

Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Липтон предупредил, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет "далеко идущие и долгосрочные последствия" для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.

Ранее в МВФ заявляли, что глобальный финансовый кризис стал ближе. В частности, некоторые неблагоприятные прогнозы начали реализовываться.

Как сообщалось, новый экономический кризис может наступить в ближайшие несколько лет.

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Источник: korrespondent.net