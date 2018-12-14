Страсбургского стрелка ликвидировала полиция − СМИ

Французские правоохранители вечером 13 декабря застрелили Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники полиции.

Отмечается, что 29-летний Шекат укрывался на одном из складов в квартале Мэно. Он был убит после того, как вступил в перестрелку с полицейскими.

Напомним, во вторник, 11 декабря, мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Подозреваемым в атаке оказался уроженец Страсбурга по имени Шериф Шекат. известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона.

По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net