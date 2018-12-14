Болтон исключил cкорую встречу Трампа и Путина

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не состоится до тех пор, пока задержанные в Керченском проливе украинские моряки не будут освобождены. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill.

"Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и их экипажи не будут освобождены", − подчеркнул Болтон.

Напомним, встреча Трампа и Путина должна была состояться 29 ноября на полях саммита G20 в Аргентине, однако из-за конфликта в Керченском проливе американский лидер отменил ее.

В Госдепартаменте США указали, что подобным решением Вашингтон отправляет России четкий сигнал о недопустимости подобных действий.

Как сообщал Корреспондент.net , 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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Источник: korrespondent.net