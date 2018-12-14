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14. 12. 2018

Болтон исключил cкорую встречу Трампа и Путина

 
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не состоится до тех пор, пока задержанные в Керченском проливе украинские моряки не будут освобождены. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill.
 
"Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и их экипажи не будут освобождены", − подчеркнул Болтон.
 
Напомним, встреча Трампа и Путина должна была состояться 29 ноября на полях саммита G20 в Аргентине, однако из-за конфликта в Керченском проливе американский лидер отменил ее.
 
В Госдепартаменте США указали, что подобным решением Вашингтон отправляет России четкий сигнал о недопустимости подобных действий.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

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Источник: korrespondent.net

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