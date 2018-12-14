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14. 12. 2018

Россиянка Бутина признала вину в суде США

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, признала в суде, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил телеканал CNN.

Также Бутина указала, что под руководством российского чиновника в США пыталась проникнуть в доверие к лидерам ​Национальной стрелковой ассоциации и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Представитель обвинения заявил в суде, что она "стремилась установить неофициальные связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США".

Как отмечает телеканал, Бутиной грозит не более пяти лет тюрьмы, но скорее всего она получит максимум шесть месяцев лишения свободы из-за сделки со следствием о признании вины.

После отбывания наказания Бутина, вероятно, будет депортирована. На февраль 2019 года назначено слушание для обсуждения даты вынесения приговора.

Как сообщал Корреспондент.net, Бутину задержали в США в июле этого года по подозрению в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. 

В МИД России заявили, что дело против Бутиной является сфабрикованным. 

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Источник: korrespondent.net

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