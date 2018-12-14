Атака в Страсбурге: гибель стрелка подтвердили

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил телеканал BFMTV.
Кастанер проинформировал о ситуации президента Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа.
Он уточнил, что спецназ заметил подозрительного человека, который соответствовал описанию разыскиваемого, на улице Лазарэ около 21.00 по местному времени (22.00 по киевскому времени).
Полицейские попытались его задержать, однако преступник открыл огонь и был убит в ходе перестрелки.
По данным телеканала, полиция вышла на след стрелка после сигнала одной из местных жительниц. Злоумышленник обратился к ней на улице и она заметила, что тот ранен.
После этого женщина сообщила в полицию, которая немедленно направила в район подразделение спецназа.
Напомним, во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.
Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позже выяснилось, что 29-летний Шериф Шекат состоял на учете спецслужб. Мотивы его действий пока не известны, однако в СМИ появилась информация, что таким образом мужчина хотел отомстить за убитых в Сирии братьев.
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Источник: korrespondent.net