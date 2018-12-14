Атака в Страсбурге: гибель стрелка подтвердили

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил телеканал BFMTV.

Он уточнил, что спецназ заметил подозрительного человека, который соответствовал описанию разыскиваемого, на улице Лазарэ около 21.00 по местному времени (22.00 по киевскому времени).

Полицейские попытались его задержать, однако преступник открыл огонь и был убит в ходе перестрелки.