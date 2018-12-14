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14. 12. 2018

ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство Amaq.

В сообщении утверждается, что устроивший стрельбу Шариф Шекат "был солдатом ИГ и провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции", которая ведет борьбу с группировкой в Сирии и Ираке.

Напомним, во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.

Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позже выяснилось, что 29-летний Шериф Шекат состоял на учете спецслужб. Мотивы его действий пока не известны, однако в СМИ появилась информация, что таким образом мужчина хотел отомстить за убитых в Сирии братьев.

Ввечером 13 декабря французские правоохранители ликвидировали Шеката во время задержания.

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Источник: korrespondent.net

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