В США произошел ряд ДТП из-за денег, выпавших на трассу

В американском штате Нью-Джерси денежные купюры, выпавшие на трассу из инкассаторской машины, привели к нескольким авариям. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщила пресс-служба полицейского управления округа Восточный Рутерфорд в Twitter.



По информации правоохранителей, ДТП случились из-за того, что водители автомобилей, не съезжая на обочину, останавливались чтобы собрать лежащие на асфальте деньги.

Также в управлении отметили, что из-за ситуации неподалеку от Нью-Йорка возникли серьезные пробки.

После инцидента несколько человек позвонили в полицию, чтобы вернуть найденные на дороге денежные средства. Правоохранители призвали других участников происшествия связаться с ними для возвращения денег.



​По данным портала Gothamist, деньги выпали из инкассаторской машины компании Brink's. О точной сумме, которая выпала из автомобиля, не сообщается.

Brinks Truck accident on Rte 3 near Lincoln Tunnel. Bills scattered all over Hwy. Brinks guy and other drivers stop traffic and scramble for bills. #CantMakeThisUp pic.twitter.com/8cI0pX6qLR