Убийство Хашкаджи: Сенат США возложил вину на саудовского принца

Сенаторы США большинством голосов поддержали резолюцию, в которой говорится, что Вашингтон прекращает оказывать военную помощь Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене. Голосование за документ состоялось в четверг, 13 декабря, сообщает Голос Америки.

Члены Сената отказались поддержать президента Дональда Трампа, который несколько раз заявлял, что Эр-Рияд продолжает оставаться стратегическим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

Отмечается, что резолюция пока не получила статуса закона и для этого потребуется ряд дополнительных шагов. По данным СМИ, американские законодатели впервые в истории поддержали решение о выводе своих солдат из зарубежных военных операций. Оно было принято в рамках Закона о полномочиях в условиях военного времени, который ограничивает возможности президента в направлении американских военнослужащих в потенциально опасные конфликтные зоны без одобрения Конгресса США. Также сенаторы единогласно проголосовали за резолюцию, в которой ответственность за убийство Хашкаджи возлагается на саудовского наследного принца Мухаммеда Бин Салмана. Авторы резолюции настаивают на том, чтобы Эр-Рияд привлек к ответственности всех, кто замешан в убийстве журналиста.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и не вернулся. Эр-Рияд признал смерть Хашкаджи спустя 18 дней.

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Источник: korrespondent.net