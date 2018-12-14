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14. 12. 2018

Мадуро приказал армии Венеcуэлы быть в полной готовности

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 13 декабря, отдал приказ вооруженным силам находиться в максимальной готовности, чтобы победить возможные "заговоры". Об этом глава государства сообщил в Twitter.
 
"Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания, дисциплины, лидерства и подготовки, чтобы победить империалистические заговоры и поддерживать мир. Венесуэла рассчитывает на вас", – подчеркнул Мадуро.
 
Напомним, Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его убийству. 

Ранее Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "триумвиратом тирании" и пообещал санкции против указанных стран в ближайшем будущем.

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Источник: korrespondent.net

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