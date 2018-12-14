На станции в Антарктике погибли два человека

На исследовательской станции Мак-Мердо, расположенной в Антарктике, в результате несчастного случая погибли два человека. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на Национальный научный фонд США.
Отмечается, что погибли двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл.
Тела работников обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору.
К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позднее скончался в клинике.
В Харькове рабочий погиб в шестиметровой яме
Ранее сообщалось, что в Киеве на остановке под колесами троллейбуса погиб работник ремонтной бригады.
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Источник: korrespondent.net
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