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14. 12. 2018

Число заключенных журналистов приближается к рекордному − доклад

Численность находящихся в тюрьмах журналистов, попавших туда за выполнение своей работы, на 1 декабря 2018 года составляет 251 человека. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Комитета по защите журналистов (CPJ).

Отмечается, что указанная цифра близка к рекордному показателю.

Как рассказали в CPJ, третий год подряд большинство из этого числа журналистов находятся в тюрьмах Турции, Китая и Египта. Власти этих стран обвинили журналистов в антиправительственной деятельности.

До 28 человек увеличилось число журналистов, которые попали в тюрьму за публикации якобы ложной информации. По обвинению в антигосударственной деятельности находятся в заключении 68 журналистов, из них не менее 25 отбывают сроки в Египте.

При этом, несмотря на непростую ситуацию с арестами, в текущем году общее число заключенных журналистов сократилось на 8% по сравнению с рекордным показателем прошлого года в 272 человека.

Ранее международная организация Репортеры без границ сообщила, что за девять месяцев 2018 года в мире были убиты 56 журналистов из-за профессиональной деятельности. 

В Венесуэле арестовали немецкого журналиста

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Источник: korrespondent.net

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