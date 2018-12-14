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14. 12. 2018

В Мексике лайнер получил повреждение носовой части во время полета

Компания Aeromexico начала расследование после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 получил повреждение носовой части фюзеляжа во время полета. Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что лайнер мог столкнуться с беспилотником. По данным агентства, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.

Avión de Aeroméxico choca con dron en #Tijuana https://t.co/5ffb6yCDCy pic.twitter.com/KyB9eyZncw

— Milenio.com (@Milenio) 13 грудня 2018 р.

Как отмечается, незадолго до посадки пилоты услышали "достаточно громкий взрыв" и попросили диспетчеров проверить, что произошло. После посадки выяснилось, что у самолета повреждена носовая часть фюзеляжа, при этом никто из пассажиров не пострадал.

Ранее на борту авиалайнера A-320neo, принадлежащего компании IndiGo, произошло задымление, вызвавшее панику среди пассажиров. В итоге воздушное судно совершило экстренную посадку, а пассажиры были эвакуированы.

Также сообщалось, что в самолете болгарского министра во время полета лопнуло окно.

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Источник: korrespondent.net

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