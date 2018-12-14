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14. 12. 2018

В США подросток застрелился во время перестрелки с полицией

В американском штате Индиана вооруженный подросток, который предпринял попытку пробраться в школу, застрелился после перестрелки с полицейскими. Об этом пишет агентство Reuters.

Правоохранители оперативно отреагировали на телефонный звонок о том, что в сторону школы им. Дэвида Денниса в городе Ричмонд направляется опасный подросток - вероятный стрелок с агрессивными намерениями.

"Они столкнулись с подозреваемым около школы. Произошла перестрелка, после чего подросток забежал в здание и позднее решил совершить самоубийство", - рассказали в полиции штата.

Никто из учащихся и персонала школы не пострадал.

Отметим, в результате стрельбы в День благодарения в другом городе штата Индиана погибли три человека.

Ранее в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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