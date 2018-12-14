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14. 12. 2018

В США мужчина два дня провел в дымоходе

В американской Калифорнии с дымохода спасли мужчину. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, указано, что мужчина застрял в вентиляционной трубе, ведущей на кухню китайского ресторана. В камине мужчина провел два дня. Достали его всего засаленного и с вывернутым плечом. Сейчас мужчина в больнице.

Как он попал в дымоход и с какой целью пока не известно. Полицейские подозревают мужчину в попытке ограбления заведения.

Ранее в Австралии злоумышленник застрял в дымоходе, когда пытался ограбить местную аптеку. В итоге, ему пришлось вызывать полицию ради своего спасения.

Также сообщалось, что в Аргентине пытаясь скрыться от полиции, вор застрял в дымоходе.

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Источник: korrespondent.net

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