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14. 12. 2018

Лукашенко: Мои предложения по Донбассу Порошенко отверг

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, президента Украины Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я уже готов был как пограничник стать на том рубеже, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - сказал глава Беларуси на пресс-конференции для российских СМИ в Минске.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси.

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Источник: korrespondent.net

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