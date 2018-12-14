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14. 12. 2018

Кремль отверг условия США по встрече Трамп-Путин

Россия не будет менять ход дела задержанных у Керченского пролива украинских моряков из-за позиции США по встрече глав государств Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ", - сказал он.

Так Песков прокомментировал заявление советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российско-американский саммит не состоится до момента освобождения украинских кораблей и моряков.

"Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной встрече необходима как для Москвы, так и для Вашингтона", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что "российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность к проведению двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопроса стратегической безопасности всего мира".

Напомним, встреча Трампа и Путина должна была состояться 29 ноября на полях саммита G20 в Аргентине, однако из-за конфликта в Керченском проливе американский лидер отменил ее.

Ранее встреча президентов не состоялась в Париже.

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Источник: korrespondent.net

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