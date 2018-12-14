Лента RSS
Подписаться на ленту
14 декабря 2018, пятница, 18:21
0°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
14. 12. 2018

В Германии нехватка Санта-Клаусов

Во многих регионах Германии семьи не смогут заказать поздравление от Санта-Клауса из-за нехватки актеров для этой роли. Как сообщает The Times, немецкие семьи чаще всего нанимают Санта-Клаусов для чтения праздничных стихов, рассказов и даже пения песен. Эта роль традиционно служит источником доходов студентов.

Однако современные студенты все меньше соглашаются на эту работу, особенно много вакансий в восточных немецких землях, таких как Саксония и Бранденбург. Опытный Санта-Клаус в Германии может получать до 100 евро за один вызов.

Представитель Берлинского студенческого самоуправления, которое представляет более 100 тысяч студентов в трех университетах немецкой столицы, сказал, что большинство из них мало заинтересованы в этой работе

"Работа Санта-Клауса, похоже, потеряла значение для студентов", - сказал он.

Берлинский офис Санта-Клауса, который принимает около 2500 заказов в год, заявил, что его штат сократился с 500 до менее чем 200 сотрудников.

В то же время рекламные разделы торговых сайтов Германии переполнены предложениями от семей посетить их перед Рождеством.

Ранее в Нидерландах судья приговорил местного жителя к штрафу в размере €300 за призывы убить Санта-Клауса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.