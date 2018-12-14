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14. 12. 2018

Юнкера заметили за странным поведением во время саммита ЕС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 14 декабря, во время второго дня саммита лидеров ЕС, отметился странным поведением, сообщает Европейская правда.

Сначала он взъерошил волосы одной из сотрудниц, которая его встречала, потом сделал вид, будто очень замерз, а затем погладил по руке еще одну женщину, с которой здоровался.

Позже журналисты заметили Жана-Клода Юнкера за беседой с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которой британиский лидер выглядела раздраженной.

Несмотря на то, что на видео не слышно, о чем говорили Мэй и Юнкер, на нем видно как президент Еврокомиссии безрезультатно пытается успокоить премьера, делая характерный жест рукой.

Журналисты отмечают, что британскую делегацию возмутили комментарии Юнкера, которые он сделал накануне, назвав предложения Мэй по Brexit туманными и неясными.

Ранее Жан-Клод Юнкер "потанцевал" как Тереза Мэй.

Перед этим Юнкер рассказал, кто кого поцеловал на встрече с Трампом.

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Источник: korrespondent.net

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