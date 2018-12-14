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14. 12. 2018

Рождественскую ярмарку во Франции открыли после теракта

В Страсбурге открыли Рождественскую ярмарку после того, как полиция застрелила подозреваемого в убийстве трех человек в центре города. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает Reuters.

Отмечается, что охрана на ярмарках все еще усилена. 

Владелец киоска с платками и шарфами Бернард Кунц отметил, что из-за закрытия ярмарки торговцы потеряли два дня:

"Мы волновались. Некоторые ребята взяли кредиты, чтобы здесь быть, и мы уже потеряли два дня", - сказал он.

Мэр Страсбурга Рональд Райс назвал нападение террористическим актом и выразил облегчение от того, что подозреваемый уже убит.

Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.

Стрельба в Страсбурге: умер еще один пострадавший

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Источник: korrespondent.net

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