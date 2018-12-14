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14. 12. 2018

В ООН недовольны расследованием Саудовской Аравии по делу Хашукджи

Правление Верховного комиссара ООН по правам человека считает недостаточным расследование саудовской стороны по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявила представитель ООН Равина Шамдасани, сообщает агенство Анадолу в пятницу, 14 декабря.

В ООН призывают к международному расследованию.

"Учитывая, что оппозиционный журналист был убит в генконсульстве королевства на территории другой страны, нельзя считать достаточным расследование этого убийства Саудовской Аравией. Необходимо международное вмешательство, и мы решительно поддерживаем эту идею", - сказала Шамдасани.

Также она добавила, что власти Саудовской Аравии с начала расследования делятся имеющейся информацией с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net

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