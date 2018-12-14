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14. 12. 2018

Российские ракетоносцы улетели из Венесуэлы

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ вылетели из Венесуэлы, взяв курс на базу в России. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 14 декабря, со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, ракетоносцы с бортовыми номерами RF-94100 и RF-94102 и названиями Николай Кузнецов и Василий Решетников летят курсом на северо-восток над международным водами Атлантики.

Напомним, 10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских ВКС. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

В Минобороны РФ назвали перелет самолетов на 10 тысяч километров "беспрецедентным" и опубликовали видео их полета над Карибами.

В начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с визитом в Россию, где провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Источник: korrespondent.net

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