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14. 12. 2018

Британия и РФ начали переговоры о дипмиссиях - СМИ

Великобритания и Россия ведут переговоры о частичном восстановлении дипломатического состава миссии в Лондоне и Москве. Об этом в пятницу, 14 декабря, заявили в посольстве России в Великобритании, сообщает Интерфакс.

"Однако британская сторона по-прежнему тормозит, в ущерб собственным интересам, восстановление полноценного функционирования загранучреждений. Британская внешняя политика при консервативном правительстве должна перестать быть политикой упущенных возможностей", - подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявлял, что британские власти препятствуют восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз. 

Напомним, в марте Британия выслала 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. Москва на это ответила зеркально.

Позже российских дипломатов выслали ряд стран, в том числе большинство членов Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net

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