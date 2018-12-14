В Лондоне сторонники Brexit заблокировали Вестминстерский мост

Сторонники Brexit в желтых жилетах перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне. Видео протеста в пятницу, 14 декабря, на своей странице в соцсети Twitter опубликовал местный житель Майк Сазерленд.

По его словам, на место митинга подъехала полиция и разняла драку одного из протестующих с прохожим. Мужчина уточнил, что сам не является участником выступления и голосовал против Brexit.

Pro-brexit protest at Westminster Bridge brings traffic to a standstill. pic.twitter.com/YfJ0YSz1JK — Mike Sutherland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@vern_cotter) 14 декабря 2018 г.

Напомним, соглашение о Brexit будет рассмотрено в Палате общин британского парламента до 21 января 2019 года.

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Источник: korrespondent.net