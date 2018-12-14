Война с Huawei. Китай отвечает миру арестами

На арест финансового директора и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде Китая ответил ассимитрично - задержали двоих канадскиз граждан, которые "ставили под угрозу безопасность КНР".

Китайские граждане считают арест топ-менеджера Huawei вопросом национальной гордости, а американская пресса пишет, что Белый дом сделал опасный ход в торговом конфликте с Китаем. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ответ Китая на арест топ-менеджера Huawei

10 декабря в Пекине власти Китая задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, сообщила Международная кризисная группа, в которой Ковриг работает в качестве советника по Северо-Восточной Азии.

Информацию подтвердил министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл. Канадский премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что они вышли на связь с китайскими чиновниками по поводу задержания бывшего дипломата.

В Госдепе США, в свою очередь, призвали Пекин "положить конец всем формам произвольного задержания", а также уважать свободу всех людей в соответствии с международными обязательствами Китая в области прав человека.

13 декабря власти Канады сообщили, что не могут связаться с канадским бизнесменом Майклом Спэвором, который ранее сообщал, что китайские спецслужбы задержали его для допроса.

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан сообщил, что Канада была своевременно уведомлена об обоих случаях задержания и что с задержанными обращаются "в соответствии с законом".

Спэвор является главой международной неправительственной организации со штаб-квартирой в китайском городе Даньдун. Организация занимается развитием культурных, спортивных и туристических связей с Северной Кореей.

Reuters со ссылкой на источники в правительственных СМИ Китая сообщает, что Спэвора задержали за вмешательство во внутренние дела КНР и нанесение ущерба национальной безопасности.

Американская газета Wall Street Journal сообщает, что в 2013 и 2014 годах канадский бизнесмен активно работал над проведением встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим баскетболистом НБА Денисом Родманом.

Первая леди КНДР Ли Соль, Ким Чен Ын и Деннис Родман / EPA

Известно, что Ким является поклонником Родмана. В итоге, они стали близкими друзьями.

Кроме того, Huawei заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp., после ареста финдиректора китайской компании в Канаде и решения Токио исключить ее продукцию из госзакупок.

Арест Мэн Ваньчжоу

Задержания, скорее всего, стали ответом на арест 1 декабря в Канаде по запросу США топ-менеджера китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, занимающая в компании пост финансового директора и заместителя председателя совета директоров подозревается США в связи с "иранским делом" Huawei.

Вашингтон ведет расследование против китайской компании с апреля этого года из-за нарушения американских санкций, введенных против Ирана. Соединенные Штаты обвиняют Мэн Ваньчжоу в сокрытии деловых связей Huawei с компанией Skycom, у которой есть бизнес в Иране. Она своей вины не признает.

Как пишет Wall Street Journal, Ваньчжоу была задержана из-за незаконных транзакций через банк HSBC, обвиняемый в переводах средств в страны, находящиеся под санкциями США.

Транзакции через HSBC, расследование в отношении которого завершилось в 2012 выплатой штрафа почти в два миллиарда долларов, совершались компанией Huawei Technologies Co.

Сам банк HSBC, по данным источника газеты, не был фигурантом расследования, ведущегося из-за транзакций Huawei. Банк сотрудничает со следствием.

Угроза миру. Последствия торговой войны США с КНР

Поздно вечером 11 декабря после трехдневных слушаний суд Ванкувера принял решение отпустить финдиректора Huawei из-под стражи под залог в 7,5 миллионов долларов США.

Мэн Ваньчжоу / EPA

6 февраля она должна вновь появиться на заседании канадского суда, который будет рассматривать дело о ее экстрадиции в США.

Роль Huawei в Китае

Huawei - одна из немногих глобальных телекоммуникационных компаний, разрабатывающих патентованные новинки, которые задают мировые технические стандарты для сотовых технологий пятого поколения, или 5G.

Компания является частной, но поддерживает тесные связи с государством и играет активную роль в двух флагманских проектах председателя КНР Си Цзиньпина.

Это инфраструктурная инициатива стоимостью более триллиона долларов Один пояс, один путь, в рамках которой КНР строит аэропорты, дороги и сети сотовой связи в 60 странах, и программа Сделано в Китае 2025, нацеленная на превращение этой страны в мирового лидера высокотехнологичного производства.

Вопрос национальной гордости Китая

Для многих китайцев арест Мэн Ваньчжоу - это не вопрос закона, юстиции или санкций, а вопрос национальной гордости, пишет Washington Post.

Мэн считают в Китае кем-то вроде корпоративной принцессы, а Huawei активно участвует в китайской кампании развития на всем азиатском континенте и за его пределами, отмечает газета.

"США специально поступили так с Huawei, потому что эта китайская компания является лидером отрасли. Когда я услышала об аресте Мэн, я была ошеломлена и разгневана", - цитирует WP 30-летнюю Чэнь Лили, работающая врачом в Пекине.

Этот инцидент отразится на переговорах Китая с США, связанных с торговой войной этих стран, считает профессор международных исследований У Синьбо, работающий в Шанхае в Фуданьском университете.

Китайские компании и граждане сплотились вокруг Huawei / Getty

"Идет ли речь о китайском правительстве или о народе, они сейчас придают гораздо большее значение развитию Huawei и активнее поддерживают эту компанию. Из-за этого инцидента Китай на торговых переговорах с США будет действовать более решительно, содействуя развитию высоких технологий", - считает эксперт.

Китайские компании тоже сплотились вокруг Huawei, которая занимается производством смартфонов и сетевого оборудования, будучи китайской версией Apple, которую он уже обогнал на мировом рынке, отмечает WP.

Так, корпорации в КНР предлагают своим сотрудникам, которые пользуются смартфонами Huawei, субсидии и премии, при этом, обещая штрафовать за продукцию Apple.

Кто и почему отказывается от Huawei

На прошлой неделе правительство Японии, вслед за США, Австралией и Новой Зеландией, запретило государственным органам закупать продукцию Huawei и ZTE. Военные и политики на Западе обвиняют китайские компании в тесном сотрудничестве с властями КНР и сборе информации о клиентах.

Японское агентство Nikkei, со ссылкой на источник, сообщает, что решение о введении новых правил было принято после получения из США "информации о рисках, которые несет в себе китайское оборудование".

Президент США Дональд Трамп еще в августе запретил американским государственным службам, работающим с личными данными граждан, пользоваться продукцией Huawei и ZTE. Продукция этиъ комапний "подвергает недопустимому риску американских военных", сказали в Пентагоне.

Вскоре также поступили Австралия и Новая Зеландия. В этих странах было заблокировано участие Huawei и ZTE в строительстве инфраструктуры для мобильных сетей нового поколения 5G.

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Источник: korrespondent.net