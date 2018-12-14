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14. 12. 2018

В Израиле начались протесты "желтых жилетов"

Несколько сотен человек, одетых в желтые жилеты, вышли в пятницу, 14 декабря, на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что также протестующие недовольны грядущим повышением цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

"Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары", - говорится в пресс-релизе организаторов протестов в Израиле.

Cмотрите фотогалерею: В Израиле начались протесты "желтых жилетов"

Напомним, во Франции 17 ноября начались акции протестного движения "желтые жилеты". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в Париже. По последним данным, во время массовых акций во Франции погибли шесть человек.

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Источник: korrespondent.net

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