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14. 12. 2018

Трамп и Эрдоган созвонились из-за ситуации в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 14 декабря, провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Как отмечается, стороны обсудили последние события в Сирии, в том числе вопросы безопасности и борьбу с терроризмом в регионе. Лидеры также договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии.

Подчеркивается, что Эрдоган выразил обеспокоенность действиями курдских организаций, которых многие страны, в том числе Анкара, считают террористическими, и которые пользуются поддержкой Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган пригрозил штурмовать сирийский город Манбидж, если США не выведут оттуда курдских бойцов. 

Двумя днями ранее он заявил, что в ближайшее время Турция начнет операцию против сирийских курдовк востоку от реки Евфрат. 

В Пентагоне назвали операцию Турции неприемлемой из-за опасности для американских военных.

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Источник: korrespondent.net

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